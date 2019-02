Vermisster Snowboarder tot aufgefunden

Am Sonntagvormittag wurde im Skigebiet Riederalp VS eine leblose Person aufgefunden. Ein Skifahrer hatte den Toten im Gebiet Moosfluh gesichtet, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt.

Aus derzeit ungeklärten Gründen war der verunfallte Snowboardfahrer ausserhalb der markierten Piste über ein Felsband gestürzt. Wie die Ermittlungen ergaben, handelt es sich beim Verstorbenen um den seit dem 7. Februar 2019 vermissten slowakischen Staatsangehörigen Marian S.

Kurz nach dem Verschwinden des 38-Jährigen, der als Kellner auf der Riederalp gearbeitet hatte, waren umfangreiche Suchaktionen und Ermittlungen durchgeführt worden. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.

(scl)