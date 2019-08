Video zeigt die Wucht des Hochwassers

Innert Sekunden ist der Bach zu einem reissenden Fluss angeschwollen. Das Wasser ist dunkel gefärbt und führt viel Holz mit sich. Ein Leserreporter hat das imposante Naturschauspiel bei Chamoson gefilmt.

«Das war schlicht eindrücklich», so der Leser auf Anfrage. Er habe das Gewitter in den Bergen bemerkt und dann den Fluss gehört. An seinem Standpunkt habe er sich nicht in Gefahr befunden, «aber die Situation im Dorf war beängstigend».

Die Aufnahmen lassen erahnen, mit welcher Wucht die Wassermassen am Sonntag auf die beiden Autos trafen, die in den Fluten mitgerissen wurden. Ein Mann (37) und ein Mädchen (6) werden seither vermisst.

(20 Minuten)