Navi zeigt falsches Tempolimit an – Busse

Als ein Mann in seinem Auto die Avenue de Provence in Lausanne entlangfährt, kontrolliert er die automatische Anzeige des Geschwindigkeitslimits auf seinem Armaturenbrett. Laut dieser darf er 60 Kilometer pro Stunde fahren. Sofort bremst er ab und passt seine Geschwindigkeit an, da er zu schnell unterwegs ist.

Plötzlich wird er geblitzt, denn auf dieser Strasse herrscht eigentlich ein Geschwindigkeitslimit von 50 Kilometern pro Stunde. Prompt erhält der Autofahrer eine Busse von 250 Franken, da er 13 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs gewesen ist.

Für den Mann ist dies unverständlich. Er habe sich auf die Anzeige seines Autos verlassen, und er hätte stärker abgebremst, wenn diese Anzeige richtig gewesen wäre, sagt er. Deshalb fordert er nun vom Hersteller des Autos, einen Teil der Kosten seiner Busse zu übernehmen.

Die Verantwortung liegt beim Autofahrer

Dieser lehnt die Forderung allerdings ab. Es könne immer wieder vorkommen, dass das System Geschwindigkeitsanzeigen nicht richtig registriere. Daher liege es stets in der Verantwortung des Autofahrers, alle Verkehrsbeschilderungen richtig zu erkennen. Darauf weise auch die Gebrauchsanweisung des Wagens hin. Die Beschilderung auf der Strasse habe stets Vorrang.

Der Autolenker ist mit diesem Statement nicht einverstanden. «In 95 Prozent der Fälle funktioniert das System einwandfrei, weshalb wir uns darauf verlassen. Im Zweifelsfall sollte es lieber gar keine Geschwindigkeitsangabe anzeigen», sagt er.

Yves Gerber vom TCS-Schweiz gibt allerdings dem Hersteller recht. Fahrer sollen sich demnach nicht blind auf ihr Navigationssystem verlassen. «Zeigt das GPS an, man solle eine Treppe hinunterfahren, würde man dies ja auch nicht tun», sagt er. Die Verantwortung liege letztlich immer beim Menschen.

(doz)