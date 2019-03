Wer in diesem McDonald's aufs WC will, muss zahlen

Ein Autofahrer hat an der Autobahn A9 bei Yvorne VD einen Halt gemacht. Im kürzlich komplett umgebauten McDonald's-Restaurant der Raststätte wollte er sich einen Big Mac gönnen, wie er sagt. Also bestellte er sein Essen am Touchscreen und wollte sich anschliessend noch die Hände waschen, bevor er den Burger anfasste.

Umfrage Soll man in Restaurants fürs Händewaschen bezahlen müssen? Ja, es sollte für alle Toilettengänger das gleiche Recht gelten.

Ja, solange es dafür einen Gutschein gibt.

Nein, das ist übertrieben.

Ich finde, Toiletten sollten grundsätzlich gratis sein.

Doch die Filiale besitzt keine eigenen Toiletten. Stattdessen wurde der Mann zum öffentlichen WC auf dem Stockwerk geschickt. Das kostet allerdings Eintritt. Für den Autofahrer unverständlich: «Ich bezahle doch nicht, damit ich mit den Händen essen kann, ohne Tausende Keime schlucken zu müssen.»

Infrastruktur fehlt

Die McDonald's-Angestellten zeigten sich freundlich: Sie erstatteten dem Mann den Essenspreis. «Im Restaurant selbst können wir unseren Kunden nicht die Möglichkeit bieten sich die Hände zu waschen, weil die Infrastruktur dafür fehlt», erklärt eine Sprecherin.

Gerade bei hoch frequentierten Orten setzten Restaurants auf kostenpflichtige Toiletten, erklärt Gilles Meystre, Präsident von GastroVaud. Man müsse bedenken, dass auch Putzpersonal dahinterstünden. Die McDonald's-Sprecherin betont zudem, dass der Eintritt von einem Franken in Form eines Gutscheins desselben Betrages an die Kunden zurückgegeben werde.

(20minutes/vro)