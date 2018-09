Zug wegen Explosion in Lokomotive evakuiert

Rund hundert Passagiere sind am Samstagabend im Bahnhof von La Chaux-de-Fonds aus ihrem Zug evakuiert worden. Bei der Einfahrt in den Bahnhof hatte es in der Lokomotive eine Explosion gegeben, aber keinen Brand. Verletzt wurde niemand.

Der Bahnhof wurde bis Mitternacht vorübergehend geschlossen und fünf Züge fielen aus, wie SBB-Sprecher Patrick Walser der Agentur Keystone-SDA am Sonntag sagte. Danach normalisierte sich die Lage. Der Güterverkehr war nicht beeinträchtigt.

Die Lokomotive des aus Frankreich kommenden Zugs wurde durch Rauch beschädigt und stand am Sonntag noch in La Chaux-de-Fonds. Die Ursache der Explosion war nicht bekannt.

(sda)