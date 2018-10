Schweizerin (14) stirbt in Ferien an Herzstillstand

Eine Schweizerin ist am Montag im Valchiavenna nach einem Herzstillstand gestorben. Das Mädchen aus Zuoz GR war mit seiner Familie auf dem Weg nach Italien. Plötzlich fühlte sich die 14-Jährige schlecht und brach in der Nähe einer Tankstelle zusammen. Laut italienischen Medien litt das Mädchen seit längerer Zeit an Herzproblemen.

Die Rettungskräfte vor Ort erkannten, dass sie nicht über die nötige medizinische Ausrüstung verfügten, und forderten Unterstützungen aus Bergamo an. Die aufgebotene Unterstützung konnte das Herz des Mädchens für kurze Zeit wieder zum Schlagen bringen.

Sanitäter hatten kein Beatmungsgerät dabei

Nach dem Eintreffen eines Rettungshelikopter aus Como versagte ihr Herz aber wieder. Das Mädchen verstarb schliesslich kurz vor der Ankunft im Spital in Bergamo.

In den sozialen Medien wird nun spekuliert, ob das Mädchen mit einer besseren Ausrüstung möglicherweise hätte gerettet werden können. So hatten die Sanitäter kein Beatmungsgerät dabei. Dieses wurde offenbar aus Spargründen abgeschafft. Auf der Facebook-Seite «Insieme per l'Ospedale di Chiavenna» fordern besorgte Bürger, die Sanitäter besser auszustatten.



