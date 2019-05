Annas Partner bleibt noch 3 Monate in U-Haft

Am 9. April wurde die Britin Anna R. in einem Hotel in Muralto bei Locarno tot aufgefunden. Am nächsten Tag wurde ihr Freund M. S.* (29) festgenommen. Der Deutsche mit Wohnsitz in Zürich wird verdächtigt, die 22-jährige Millionärserbin stranguliert zu haben. S. beteuert seine Unschuld: R. sei von ausser Kontrolle geratenen Sexspielen ums Leben gekommen.

Die Tessiner Staatsanwältin Petra Canonica Alexakis ist aber von diesen Aussagen nicht überzeugt: Wie RSI berichtet, ordnete Alexakis am Montag an, die Untersuchungshaft für M. S. um weitere drei Monate zu verlängern. Der Grund: Flucht-, Verdunklungs- und Rückfall-Gefahr.

«Wir machten das jeden Tag»

Die Tessiner Ermittler gehen nicht von einem Sex-Unfall aus: Die ersten Berichte aus der Gerichtsmedizin zeigen, dass Anna R. stranguliert wurde. Im Vordergrund stehen die Tatbestände vorsätzliche Tötung oder Totschlag.

Kurz nach der Tat hatte S. gegenüber Ermittlern gestanden, dass erotische Würgespiele zum Alltag des Paares gehört hätten. «In den drei Monaten, in denen wir zusammen waren, machten wir das jeden Tag», soll der Deutsche gesagt haben.

Gefahren unterschätzt

Die Praxis der erotischen Asphyxie sei ihm in Thailand beigebracht worden – kurz nachdem er Anna kennen gelernt habe. Er sei im Internet auf die Methode aufmerksam geworden, und Anna habe das sehr gefallen, sagte der Deutsche. Die Gefahren hätten sie beide unterschätzt.

Das Paar war gegen drei Uhr morgens von einer Party ins Hotel zurückgekehrt. Nachdem Zimmernachbarn Schreie gemeldet hatten, sah der Nachtportier nach ihnen. Sie hätten nur Sex, wurde ihm von M. S. ausgerichtet.

M. S. holte Hilfe, als Anna schon tot war

Das Paar sei anschliessend ins Badezimmer gegangen, wo der Deutsche seiner Freundin ein Handtuch um den Hals gelegt und sie gewürgt habe. Laut M. S. bestand Anna darauf, dass er das Handtuch um ihren Hals mehr zuziehe.

Um 6.30 Uhr erschien M. S. an der Hotel-Rezeption und bat um Hilfe. Seine Partnerin fühle sich nicht wohl. Anna R. war zu diesem Zeitpunkt bereits tot.

* Name der Redaktion bekannt

