Diebe brechen in Kirche ein und plündern Opferstock

Diebe machen auch vor Gotteshäusern nicht halt: In der Katholischen Kirche in Oberurnen im Glarnerland stahlen Unbekannte einen kleinen Geldbetrag aus dem Opferstock, den sie mit Gewalt geöffnet hatten.

Am Opferstock entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Franken, wie die Glarner Kantonspolizei am Freitag berichtete. Die Kriminellen hatten die Kirche diese Woche in der Zeitspanne zwischen dem Mittwochmorgen und dem Donnerstagnachmittag aufgesucht.

(sda)