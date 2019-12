Fahrerin kollidiert im Tessin mit zwei Autos

Am späten Sonntagnachmittag wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall in Claro TI, also rund zehn Kilometer von Bellinzona entfernt, schwer verletzt. Laut einer Medieninformation der Tessiner Polizei von der Nacht auf Montag besteht aber keine Lebensgefahr.

Der Unfall habe sich gegen 17.30 Uhr ereignet. Eine 52-jährige Fahrerin, die auf der Kantonsstrasse in Richtung Norden unterwegs gewesen war, sei auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort traf dieses Fahrzeug laut den Polizeiangaben zunächst ein Auto und kollidierte dann mit einem zweiten Fahrzeug.

Ein Mann habe aus seiner Fahrzeugkabine befreit werden müssen, hiess es weiter. Die drei Unfallbeteiligten seien ins Spital gebracht worden. Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln.

(chk/sda)