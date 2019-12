Ein letztes Selfie mit dem Kollegen vor der Tragödie

Ein letztes Selfie mit seinem Kollegen – Stunden später ist der 35-jährige Schweizer M. C. tot. Auf einem Facebook-Foto ist das Opfer zu sehen, wie er neben jenem Mann posiert, den ihn nach ersten Erkenntnissen bei einem heftigen Streit getötet haben soll. Das Foto wurde laut «20 Minuti» knapp 22 Stunden vor der Tragödie gepostet.

Am Dienstagabend wurde M. C. in einem Hotelzimmer in Viganello TI tot aufgefunden. Bereits nach dem Fund der Leiche ging die Ermittler davon aus, dass der 35-Jährige nicht eines natürlichen Todes gestorben war. Am Mittwoch nahm die Tessiner Kantonspolizei einen 34-jährigen Österreicher - der Mann links auf dem Foto - und einen 43-jährigen Schweizer fest. Die beiden Verhafteten sind in Lugano und im Mendrisiotto wohnhaft, das Opfer stammt aus der Region Bellinzona.

Sie tranken zusammen, dann begann ein Streit

Obwohl das Foto den Eindruck erweckt, dass M.C. und der mutmassliche Täter gute Freunde waren, standen beide Männer seit einiger Zeit im Konflikt. Bereits vor zwei Wochen musste die Tessiner Polizei in die Pension ausrücken, in der die beiden Männer wohnten, um in einem Streit zu schlichten. Die Ursachen sind vorerst unklar.

Kurz vor der Tat hätten sich M. C. und der Österreicher in der Bar der Pension getroffen. Sie tranken zusammen, dann sollen sie angefangen haben, zu streiten, erzählen Augenzeugen. Daraufhin sollen die beiden in ihre Zimmer gegangen sein. Kurz danach erschien der Österreicher wieder in der Bar und bestellte ein Drink, als sei nichts geschehen.

An der Leiche wurde bereits eine Autopsie durchgeführt, teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit. Die Untersuchungen zur Todesursache gehen aber weiter und werden von Staatsanwältin Valentina Tuoni geleitet.



(kle)