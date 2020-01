Exklusive Luxuskarosse rast gegen Geländer

Das Jahr hat für den Fahrer eines Supersportwagens im Tessin nicht gut begonnen: Bei einer Kurve auf einer Strasse in Castagnola verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto prallte gegen das Geländer und musste daraufhin vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Auf Bildern, die ein Leser-Reporter 20 minuti schickte, ist zu erkennen, dass es sich beim verunfallten Auto um eine Luxuskarosse eines italienischen Herstellers handelt. Das Modell ist so exklusiv, dass es zunächst schwierig war, es zu identifizieren. Es dürfte sich laut dem Portal «Motor 1» um ein Evantra Millecavalli handeln, von denen laut dem Hersteller Mazzanti nur fünf Exemplare pro Jahr produziert werden.

Der italienische Automobilhersteller stellte den Evantra EV Millecavalli erstmals im Juni 2016 in Turin vor. Technischen Angaben zufolge wurde in diesem Modell der Saugmotor aus dem Evantra V8 durch eine Biturbo-Variante mit 7,2 Liter Hubraum ersetzt. Dadurch steigt die Leistung auf 1000 PS an, womit das Fahrzeug vor dem Ferrari LaFerrari das stärkste Serienfahrzeug Italiens ist. Die Beschleunigung auf 100 Kilometer pro Stunde erfolgt in 2,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit des Sportwagens liegt bei über 400 Kilometer pro Stunde.

