Starker Rauch bei Brand – Fenster schliessen

Ein Schuppen steht in Chiasso in Vollbrand. Das Feuer sorgt für eine starke Rauchentwicklung, zudem verursache es einen intensiven und unangenehmen Geruch, wie alert.swiss in einer Alarmmeldung schreibt. Der Verkehr in der Nähe des Brandes ist stark beeinträchtigt.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Wie Leser-Reporter berichten, ist das Feuer kurz nach sechs Uhr morgens hinter einem Friedhof ausgebrochen.

Die Behörden empfehlen, Türen und Fenster geschlossen zu halten und Lüftung und Klimaanlage auszuschalten. Zudem sollten die Nachbarn informiert werden. Das Gebiet rund um den Brand ist grossräumig zu umfahren.

(scl)