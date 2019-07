Gang verprügelt einen 17-Jährigen gleich dreimal

Ein Sommerfest in der Tessiner Ortschaft Giumaglio endete für einen 17-Jährigen im Spital. Der Jugendliche aus dem nahegelegenen Calezzo hatte in der Nacht zu Sonntag mit Freunden eine Sommerkarneval-Party besucht. Wenig später musste er mit einer Milzverletzung in den Notfall gebracht werden.

Wie der Vater des Opfers «Tio Online» erzählt, sei sein Sohn in einem albernen Streit verwickelt gewesen. «Er tanzte in einem umzäunten Bereich der Veranstaltung, als er versehentlich gegen einen Jungen stiess, den er nicht kannte. Dieser beleidigte ihn zuerst und schlug ihm dann mit der Faust ins Gesicht. Mein Sohn fiel zu Boden. Dann sprang der andere auf ihn und begann, ihn zu schlagen, bis er das Bewusstsein verlor», so der Vater, der das nacherzählt, was ihm die Kollegen seines Sohnes schilderten.

Dreimal verprügelt

Die Freunde haben den 17-Jährigen nach draussen gebracht. Der Angreifer und seine Clique folgten. «Da schlug der andere Junge, der grösser ist als mein Sohn, erneut auf ihn ein.» In dem Moment hätte eine Gruppe junger Frauen angefangen zu schreien, dass die Männer den Streit beenden. «Mein Sohn schleppte sich bis zu einem Brunnen. Aber die anderen fanden ihn und schlugen ihn ein drittes Mal zusammen», berichtet der Vater.

Um Mitternacht habe er einen Anruf der Behörden erhalten, sagt der Mann. Die Eltern brachten ihren Sohn ins Spital. Dort stellten die Ärzte fest, dass er eine schwere Verletzung an der Milz hat. Der Jugendliche liegt derzeit auf der Intensivstation.

Wer was gesehen hat, soll sich melden

Der Vater macht den Party-Teilnehmern grosse Vorwürfe. «Niemand hat eingegriffen. Alle schauten einfach zu, wie sie ihn auf der Tanzfläche zusammenschlugen. Er ging dann total verblutet nach draussen, aber selbst dort erhielt er keine Hilfe.»

Am Sonntagmorgen appellierte der Vater via Facebook und Instagram, Augenzeugen sollten sich mit Information melden. «Diejenigen, die etwas gesehen haben, sollen reden.»

Auch die Tessiner Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenüber «Tio Online» bestätigte ein Sprecher, dass Untersuchungen zur Identifizierung der Autoren im Gange seien.

(kle)