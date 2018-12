Helikopter fliegt in Hochspannungsleitung

Ein Helikopter ist am Montagnachmittag in Castione TI in ein Kabel einer Hochspannungsleitung geflogen. Der Pilot konnte mit beschädigter Kabine notlanden. Er und sein Flughelfer erlitten leichte Verletzungen.

Der Helikopter touchierte das Kabel beim Rückflug von einem Materialtransport zur Basis San Vittore GR. Der 54-jährige Pilot aus dem Tessin brachte das Fluggerät auf einem Feld sicher zu Boden, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Verletzt wurden er und sein 24-jähriger Flughelfer ins Spital gebracht. Die Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen durch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust). Der Helikopter gehört einem Bündner Unternehmen.

