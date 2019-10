In Robiei TI wurde die 400-Liter-Regen-pro-Quadratmeter-Marke im Oktober geknackt. Allein am Samstag fielen über 250 Liter Regen, so viel wie in einem durchschnittlichen Oktober zu erwarten wäre, teilte MeteoNews via Twitter mit.

Nun warnen die Behörden vor Hochwassergefahr und schnell ansteigenden Flüssen. Betroffen ist hierbei besonders das obere Maggiatal und der Fluss Bavona. Auch die Gewässer im Val Sambuco könnten in den nächsten 12 Stunden von massiven Regenfällen geflutet werden. Gefährdet sind zudem die Seen bei Robiei, Cavagnoli und Naret.

Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, die betroffenen Gebiete zu meiden. Die Wetterlage sollte sich laut Prognosen im Verlaufe des morgigen Tages beruhigen.

In #Robiei im #Tessin sind im #Oktober 2019 bisher bereits über 400 Liter #Regen pro Quadratmeter gefallen. Alleine seit Samstag wurden über 250 Liter Regen gemessen, so viel wie in einem durchschnittlichen Oktober dort zu erwarten wäre! https://t.co/ukMOKW9ZVC (cs) pic.twitter.com/kGC7yJWT2w — MeteoNews (@MeteoNewsAG) October 21, 2019

Im Tessin herrscht Hochwassergefahr

(kat)