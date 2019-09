Jäger erschiesst Jäger im Tessin

In einem Waldgebiet in Pedrinate nahe Mendrisio hat sich am Samstag kurz vor Mittag ein tödlicher Jagdunfall ereignet. Ein 51-jähriger Jäger starb durch einen Schuss, den ein anderer Jäger abgefeuert hatte.

Wie 20 minuti berichtet, standen die Rega und die Polizei von Chiasso im Einsatz. Die alarmierten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Getroffenen feststellen. Ein Care-Team betreut den Schützen wie auch die Angehörigen des Erschossenen.

Bei den beiden Jägern, der Schütze ist 50-jährig, handelt es sich um im Südtessin wohnhafte Schweizer, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte. Eine Untersuchung soll den genauen Hergang des Jagdunfalls ans Licht bringen.



