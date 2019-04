Junge Frau stirbt nach Streit mit Mann

In Muralto TI ist es offenbar zu einem Gewaltdelikt gekommen. Wie die Tessiner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, wurde um 7 Uhr die Leiche einer jungen Frau in einem Hotelzimmer entdeckt. Weder zum Alter noch zur Nationalität machte die Polizei genauere Angaben. Auch die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Laut Tio/20minuti.ch soll dem Tod der jungen Frau ein Streit mit ihrem Partner vorausgegangen sein. Das Paar befanden sich seit einigen Tagen im Hotel. Wie die Frau genau gestorben ist, ist noch unklar. Die Tessiner Polizei wird am Nachmittag erneut kommunizieren. Der Hotelmanager wollte sich gegenüber Tio/20minuti.ch nicht zum Vorfall äussern.

(fur)