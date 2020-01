Mädchen (3) stürzt von Balkon 5 Meter in die Tiefe

Ein dreijähriges Mädchen ist am Samstagmittag in Cresciano TI auf dem Geländer eines Balkons herumgeklettert und etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Kantonspolizei mitteilte, erlitt das Kind schwere Verletzungen. Die Rettungsflugwacht flog das Mädchen ins Spital.

Wie es zu dem Unglück kam, ist den Polizeiangaben vom Samstag zufolge Gegenstand von Ermittlungen. Der Balkon befindet sich im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses.

(vro/sda)