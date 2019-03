Mann beisst Rivale an Fasnacht das Ohr ab

Der 21-jährige A. S. genoss die Fasnacht im Tessin und tanzte in einem Festzelt in Locarno. Am Samstag gegen 3 Uhr morgens näherte sich ihm ein anderer Mann und biss ihn darauf plötzlich ins Ohr, wie der «Blick» schreibt. Dabei wurde der obere Teil der Ohrmuschel abgetrennt; der Angreifer spuckte ihn auf den Boden und verschwand.

Andere Gäste nahmen sich A. S. an und brachten ihn laut der Zeitung ins Spital. Dort wurde ihm aus Knorpel eine neue Ohrmuschel angenäht. Am Montag konnte er aus dem Spital entlassen werden, wie 20 minuti berichtet. Gegen den Täter wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Grund soll Eifersucht gewesen sein

Nun kennt das Opfer auch den Grund für die Attacke: ein Eifersuchtsdrama. Laut «Blick» war der Angreifer vor über einem Jahr mit der Ex-Freundin des Angreifers zusammen gewesen.

Der Biss ins Ohr erinnert an einen ähnlichen Vorfall mit Boxer Mike Tyson: Während eines Boxkampfes biss dieser seinem Gegner Evander Holyfield 1997 ebenfalls ein Ohr ab.

(chk)