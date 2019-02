Arbeiter (52) fällt in Abfallpresse und stirbt

Ein Mitarbeiter einer Recyclingfirma in Rancate TI bei Mendrisio ist am Donnerstagmittag tödlich verunfallt. Er fiel in eine Abfallpresse und wurde erdrückt.

Als die Polizei und die Hilfskräfte am Unfallort eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Zum Unfallhergang wurde eine Untersuchung eingeleitet. Beim Opfer handelt es sich laut Polizei um einen 52-jährigen Italiener aus der Provinz Varese.



(sda)