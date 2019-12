Täter wischten Blut von M. C. mit Mopp auf

Die Tessiner Kantonspolizei wertet das Video der Überwachungskamera der Pension La Santa in Viganello aus. Die Aufnahmen liefern wichtige Hinweise zum Fall des getöteten M. C. Laut «Il Caffè» sind darauf die beiden Tatverdächtigen zu sehen, wie sie nach C.s Tod versuchen, die Leiche zu beseitigen und den Tatort zu reinigen.

Der Schweizer M. C. war vergangenen Dienstagabend tot in seinem Zimmer entdeckt worden. Die Polizei ging nach dem Leichenfund davon aus, dass der 35-Jährige nicht eines natürlichen Todes gestorben war. Wie «Tio online» berichtet, soll es kurz zuvor zwischen M. C., einem 34-jährigen Österreicher und einem 43-jährigen Schweizer in der Bar der Pension zum Streit gekommen sein. Danach gingen alle drei Männer nach oben – angeblich jeder in sein Zimmer.

M. C. hatte eine schwere Kopfverletzung

Die Aufnahmen zeigen jedoch, dass der Streit zwischen M. C. und dem 43-Jährigen im zweiten Stock der Pension weitergeht, während der Österreicher angeblich zu schlichten versucht. Dann wird M. C. in das Zimmer des Österreichers, Zimmer Nummer 1, geschubst. Auch der 43-Jährige geht hinein.

Zwei Minuten später wird der Österreicher auf dem Flur der Pension gesehen, wie er den blutenden Körper des Opfers durch den Korridor zieht und in dessen Zimmer (Nummer 3) legt. Die Ermittler gehen davon aus, dass M. C. zu diesem Zeitpunkt bereits tot war. Wer dem Mann den tödlichen Schlag am Kopf verpasste, dürfte noch Inhalt der Ermittlungen sein.

Anschliessend geht der Österreicher zurück in sein Zimmer und wechselt seine blutbefleckte Hose. Währenddessen putzt sein mutmasslicher Komplize den Boden mit einem Mopp und einem Eimer Wasser.

Österreicher war erst kürzlich aus Haft entlassen worden

Wie Augenzeugen der Polizei sagten, sei der Österreicher wenige Minuten nach der Tat wieder in der Bar der Pension gesessen und habe sich einen Drink bestellt, als wäre nichts passiert.

Wie «La Regione» berichtet, war der in Mendrisiotto wohnhafte Österreicher erst im Oktober aus dem Gefängnis La Stampa in Lugano entlassen worden. Er sei seit 2018 dort eingesessen und habe sich während der Zeit in Haft «nicht sehr friedlich verhalten». Zurzeit sitzen die beiden Tatverdächtigen im Gefängnis Farera in Lugano in Untersuchungshaft.



