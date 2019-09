Mutmasslicher Doppelmörder verhaftet

Die Kantonspolizei Tessin hat am Freitagabend in einem Hotel in der Region Lugano einen 51-jährigen mutmasslichen Doppelmörder aus Kalabrien verhaftet. Der Mann war von Italien mit einem internationalem Haftbefehl gesucht worden.

Aufgrund dieses Haftbefehls schrieb das Bundesamt für Justiz den Italiener zur Verhaftung aus, wie Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten.

Störung der Totenruhe

Die Behörden der Provinz Crotone in Kalabrien werfen dem Mann neben vorsätzliche Tötung in zwei Fällen auch die Störung der Totenruhe durch Verbergen der Leichen und Verstösse gegen das Waffengesetz vor. Italien verlangt die Auslieferung.

Die Tat ereignete sich am 21. April in der Gemeinde Mesoraca (I). Der Verhaftung gingen nach Polizeiangaben umfangreiche Ermittlungen unter Zusammenarbeit mit den Behörden im süditalienischen Kalabrien voraus.

(sda)