Schweizer (26) in Barcelona verschwunden

Seit fast einer Woche wird der Tessiner Mattia Alexander Sasselli vermisst. Der Schweizer hielt sich zum Zeitpunkt seines Verschwindens in Barcelona in Spanien auf. Am 17. August um 22.28 Uhr verliert sich plötzlich die Spur des 26-Jährigen, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilt.

Sasselli ist 1.77 Meter gross, wiegt zirka 108 Kilo. Der kräftig gebaute Schweizer hat ein rundes Gesicht, braune Augen, ist kahlrasiert und trägt einen Ziegenbart mit Schnauz.

Italienisch ist seine Muttersprache, er spricht aber auch gut Spanisch.

(kle)