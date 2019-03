Tessiner Polizist schiesst sich in den Arm

Ein Stadtpolizist aus Locarno hat sich beim Schiessen am Arm verletzt. Der 53-jährige Mann hatte am Donnerstag an einem regulären Kurs in einem Schiessstand teilgenommen.

Nach ersten Ermittlungen verletzte sich der Polizist zufällig, wie die Kantonspolizei und die Stadtpolizei gemeinsam mitteilten. Der Verletzte wurde in ein Spital gebracht. Der Unfall geschah mit einer Ordonnanzwaffe, laut Communiqué ohne Mitwirkung von Dritten.

