Tessiner Rechtsextremist kaufte Rakete aus Katar

Die Polizei in Turin in Norditalien hat am Montagmorgen im Rahmen einer Untersuchung gegen einige italienische Kämpfer, die am Krieg in der Ukraine beteiligt waren, drei Männer festgenommen. Zu den drei Personen gehörten ein ehemaliger Kämpfer der rechtsextremen und offen neofaschistischen Partei Forza Nuova sowie ein 42-jähriger Schweizer.

Der Tessiner aus Bissone wurde am Flughafen Forlì (bei Bologna) verhaftet, weil er eine Luft-Rakete von den katarischen Streitkräften gekauft hatte. Bei der Kontrolle wurde ein ganzes Arsenal am Waffen beschlagnahmt: Sturmgewehre, Pistolen und Munition sowie oben genannte Rakete.

#Digos Torino ha concluso un’operazione nei confronti di 3 persone responsabili di detenzione di armi da guerra e da sparo.

Dalle indagini si è scoperta anche una trattativa per la compravendita di un missile aria – aria sequestrato in provincia di Pavia https://t.co/IvKFpgQ4Ox — Polizia di Stato (@poliziadistato) 15. Juli 2019

Wie «tio.ch» schreibt, hatte der 42-Jährige aus dem Tessin 2016 in Bissone (TI) ein Unternehmen gegründet. Nach der Insolvenz eröffnete der Mann zwei Jahre später in Chiasso (TI) wieder ein Geschäft. Gemäss Handelsregister ist die Gesellschaft im Bereich «Verkauf, Vermietung, Verwaltung und Vermittlung im Bereich der Luftfahrtmechanik» tätig.

(rab)