Tote Frau (52) in Locarno gefunden – Mann in Haft

Mysteriöser Todesfall im Tessin: In einer Wohnung in Locarno fanden Sanitäter eine tote Frau vor. Zuvor war eine Meldung eingegangen, dass sich eine Person unwohl fühle. Die 52-jährige Schweizerin lag am Silvesterabend beim Eintreffen der Rettungskräfte leblos in ihrem Haus, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.

Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt und hat einen verdächtigen Mann verhaftet. Ob er in den Todesfall verwickelt ist, wird derzeit untersucht.

