Im Tessin brennt der Wald wieder

Am Montagmorgen war an den Hängen des Sasso Fenduto oberhalb Riazzino TI ein Feuer ausgebrochen und hatte sich wegen heftiger Winde immer weiter ausgedehnt. Die Feuerwehr Tenero-Contra hatte den Waldbrand vom Boden und auch aus der Luft bislang in Schach halten können.



Ganz gelöscht wurde er allerdings nicht – wegen des starken Windes, der im Tessin weiterhin anhält, ist er nun wieder ausgebrochen. Wie «Tio» schreibt, ist die Feuerwehr vor Ort. Zur Ursache des Brandes ist noch nichts bekannt.

(scl)