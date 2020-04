Millionen Autokilometer weniger dank Homeoffice

Gemäss Epidemiegesetz befindet sich die Schweiz in einer ausserordentlichen Lage: Restaurants sind geschlossen, Treffen mit mehr als fünf Personen wurden verboten, die meisten Büroangestellten arbeiten seit Mitte März 2020 im Homeoffice und die Pendlerströme zu Stosszeiten bleiben aus. Insbesondere Städte sind kaum wiederzuerkennen. In der Schweiz gibt es laut Bundesamt für Statistik rund vier Millionen Pendler und der Verkehr ist für gut einen Drittel des inländischen Energieverbrauchs sowie knapp zwei Fünftel der CO2-Emissionen verantwortlich. Eine Erhebung aus dem Jahr 2017 belegte, dass etwas mehr als die Hälfte der Pendler (52 Prozent) als Hauptverkehrsmittel für den Arbeitsweg das Auto benutzte. 31 Prozent begaben sich mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit, 15 Prozent zu Fuss oder mit dem Velo.

Umfrage Arbeiten Sie gerne im Homeoffice? Ja, das habe ich auch vor der Corona-Krise so gemacht.

Ja, aber nicht immer.

Nein, ich arbeite lieber im Büro.

Das ist in meinem Job nicht möglich.

Ich arbeite nicht.

#WIRSINDZUKUNFT



Die nationale Aktion #WIRSINDZUKUNFT wird von namhaften Unternehmen und EnergieSchweiz unterstützt. Sie soll die Schweizer Bevölkerung dazu anregen, den Alltag energieeffizienter zu gestalten und sich aktiv mit den Themen Energie sowie Klimaschutz auseinanderzusetzen. Als Medienpartner begleitet 20 Minuten #WIRSINDZUKUNFT mit Hintergrundberichten, Reportagen und Quiz.



Seit sich die Schweiz im Lockdown befindet, müssen Hunderttausende Arbeitnehmer nicht mehr jeden Tag Millionen von Kilometern mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto zurücklegen. Dies hat positive Folgen für die Umwelt: Der Energieverbrauch sinkt und es wird deutlich weniger CO2 ausgestossen. Es könnten auch ohne Corona-Krise noch mehr Büroangestellte problemlos mindestens einen Tag pro Woche von zu Hause aus arbeiten. Projektbezogene Arbeit, bei der nur wenige persönliche Interaktionen mit den Teamkollegen notwendig sind und Aufgaben, für deren Erledigung höchste Konzentration notwendig ist, können im Homeoffice vielfach effizienter erledigt werden als im Büro. Dank dem Aufkommen neuer Technologien und dem Wunsch nach mehr Selbstbestimmtheit bei der neusten Generation der Arbeitnehmer hat sich gemäss dem Bundesamt für Statistik zwischen 2001 und 2018 die Zahl der Erwerbstätigen, die zumindest gelegentlich im Home Office arbeiten, mehr als vervierfacht und ist von 250’000 auf über eine Million Angestellte und Selbständigerwerbende angestiegen.

Längere Arbeitswege werden in Kauf genommen

Neue Studien belegen jedoch, dass die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice zu mehr Toleranz für Entfernungen beiträgt. Das heisst, dass einige Arbeitnehmende einen Job annehmen, der weiter weg von ihrem Wohnort ist – vorausgesetzt, sie dürfen sie einen Tag pro Woche von zu Hause arbeiten. Dadurch werden letzten Endes doch überdurchschnittlich viele Kilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zurückgelegt. Laut einer Untersuchung von Emmanuel Ravalet und Patrick Rérat von der Universität Lausanne legte 2015 ein Mitarbeiter mit Möglichkeit zu Teleheimarbeit 244 Kilometer pro Woche zurück, während es bei einem Arbeitnehmer ohne Homeoffice bloss 210 Kilometer waren.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Homeoffice das Potenzial hat, zum Klima- und Umweltschutz beizutragen. Gleichzeitig muss aber das Mobilitätsverhalten in der Freizeit überdacht werden und die Möglichkeit zu Teleheimarbeit darf nicht dazu führen, dass dafür weiter vom Wohnort entferne Arbeitsstellen angenommen werden. Hier gilt es ehrlich zu sich selbst zu sein. Ausserdem verbraucht ein im Zug zurückgelegter Kilometer deutlich weniger Energie und belastet das Klima massiv weniger. Für die Strecke Zürich-Bern entstehen pro Person auf dem Hin- und Rückweg mit dem Zug insgesamt ein Kilogramm an CO2-Emissionen, während es mit dem Auto mit einem durchschnittlichen Benzinverbrauch von 8.8 Liter knapp 47 Kilogramm sind. Auch Carpooling mit Arbeitskollegen oder Nachbarn kann die CO2-Emissionen pro Person und Weg



(sts)