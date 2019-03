Hat Rapper Sido den Style von unserem Radioliebling Nik Hartmann kopiert? Es scheint so. Gleicher, leicht angegrauter Bart. Gleiche Brille. Gleicher Finger vor der Visage. Beide Mund leicht geöffnet. Alles gleich.

«Imitiert mich»

Hartmann hat das Bild von Sido, auf dem sich die beiden Promis tatsächlich sehr gleichen, irgendwo im Internet gefunden, wie «nau.ch» aufgefallen ist. Und Hartmann hat es zum Anlass genommen, in gleicher Weise wie Sido zu posen und eine Bild-Combo davon auf seinem Instaprofil zu publizieren. Dazu schreibt der Moderator, der in Buonas ZG lebt: «Lieber Herr @shawnstein. Wenn Sie mich schon imitieren, dann bitte darauf achten, dass ich am Zeigefinger NICHT tätowiert bin. Mit freundlichen Grüssen N. Hartmann.»

Noch schweigt Sido

Noch offen ist, wie @shawnstein, so der Instaname von Rapper Sido, auf den Style-Battle reagiert. Auf seinem Instaprofil jedenfalls ist nichts dazu zu finden.

Nik Hartmann disst jetzt Rapper Sido

