Kunden stecken 45 Minuten in Parkhaus fest

Ein Parkhaus mit 1600 Parkplätzen auf sechs Etagen: Das bietet das zweitgrösste Einkaufszentrum der Schweiz seinen Besuchern, die mit dem Auto anreisen. Wenn jedoch wie am vergangenen Sonntag alle Mall-Besucher zur selben Zeit nach Hause wollen, kann es zu Staus und zu Wartezeiten kommen. Mittendrin war auch ein ein Leser-Reporter von 20 Minuten: «Stau... wir warten seit 45 min», schrieb der genervte Mann.

Werner Schaeppi von der Medienstelle der Mall of Switzerland bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass es an Spitzentagen ausnahmsweise zu solchen Staus kommen kann. «Vor Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern kennen wir dieses Problem. Gerne hätten wir dann noch mehr Parkmöglichkeiten für unsere Kunden zur Verfügung», so Schaeppi.

Mehr Plätze für Spitzentage

Tatsächlich wird schon seit einiger Zeit über die Anzahl Parkplätze in der Mall of Switzerland diskutiert. Wie die «Luzerner Zeitung» berichtete, wünscht sich die Mall an den Spitzentagen – etwa zehn pro Jahr – mehr solche. Allerdings habe sie in der Vergangenheit unterschiedliche Angaben zur Anzahl gemacht. Berichte über gähnende Leere in der Mall würden die öffentliche Wahrnehmung prägen.

Gegen mehr Parkfelder in Ebikon wehrte sich der VCS. Für den VCS Luzern sei klar: Die beantragten Ausweichparkplätze für Spitzentage dürften nicht bewilligt werden, alle nicht bewilligten Parkplätze seien aufzuheben. «Auch die Mall of Switzerland als grosser Investor muss sich an gültige Bewilligungen halten», so VCS-Geschäftsführer Dominik Hertach gegenüber der Zeitung.

Barriere blockiert

Gedulden mussten sich Anfang Dezember auch die Kunden eines Kaufhauses in Basel. Wegen eines Defekts an der Barriere sassen dort über 40 Kunden bei laufenden Motoren über eine Stunde im Parkhaus des Drachen-Centers fest. Die Leute machten ihrem Ärger mit einem Hupkonzert Luft, einige suchten schon nach Gegenständen, um die Barriere manuell zu öffnen, wie es heisst.

