«Blonde Moderatorin ohne Ahnung vom Schwingen»

Sie wird die 56'500 Zuschauer in der Arena am Eidgenössischen Schwingfest in Zug über die Ereignisse auf den sieben Sägemehlplätzen informieren und somit auch vor einem Millionenpublikum am Schweizer Fernsehen zu hören sein: Fabienne Bamert (31) moderiert das ESAF in Zug vom 23. bis 25. August.

«Am Anfang völlig überfordert»

Seit zehn Jahren ist sie beim Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 tätig und ist dort aktuell Moderatorin. Genauso lange berichtet sie auch schon über den Schwingsport und war an etlichen Schwingfesten im Einsatz. In einem Interview mit der «Luzerner Zeitung» sagte sie, dass der Anfang hart gewesen sei: «Am Anfang war ich völlig überfordert. Ich glaube, es war auch für die Schwinger ungewöhnlich. Plötzlich kam da eine blonde Moderatorin, die keine Ahnung von ihrer Sportart hatte.»

Doch dies habe sie nur angestachelt. «Ich habe mir schnell die Regeln angeeignet und die Namen eingeprägt. Heute liebe ich diesen Sport.»

Jahrelange Erfahrung mit Schwingfesten

Trotz ihren zehn Jahren Schwingerfahrung ist das ESAF für sie eine Herausforderung, verriet sie im Interview weiter. «Das macht mich durchaus nervös. Denn die Aufgabe unterscheidet sich erheblich von dem, was ich sonst bei Tele 1 mache. Man muss sieben Sägemehlplätze aus einer grossen Distanz im Griff haben und schnell reagieren können.»

Als Profi hat sich Fabienne Bamert natürlich akribisch auf den Einsatz vor dem riesigen Publikum vorbereitet. Zum Beispiel beim Zuger Kantonalen. «Wir vom Speakerteam – also Beat Tschümperlin, Hugo Abegg und ich – haben dort geprobt. Und schnell gemerkt, dass wir unter anderem enorm darauf angewiesen sind, dass zum Beispiel die Täfelibuebe die richtigen Nummern anzeigen.»



