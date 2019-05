«Dachte, die verhaften mich»

Der Heiratsantrag des Luzerner Clubbesitzers Milos Kant (63) an seine Freundin Marguerite Aranha (26), einem Reality-TV-Sternchen aus Portugal, , war eines der Highlights des Filmfestivals in Cannes. Exklusiv erzählt Kant nun gegenüber 20 Minuten, wie das überhaupt möglich war.

Als für ihn klar gewesen sei, dass er Marguerite heiraten wollte, habe er zuerst gedacht, «dass ich ihr den Antrag an einem Strand in Cannes oder in einem Restaurant mache. Dann habe ich aber einem Freund gesagt, ich mache das auf dem roten Teppich – nur so zum Spass.»

Grosse Show von Luzerner Clubbesitzer in Cannes

Hoteldirektor schenkte ihm Tickets für das Festival

Er gehe oft nach Cannes, aber habe noch nie Tickets für das Filmfestival ergattern können. «Die kann man nicht einfach so kaufen, das läuft über Agenturen und so. Und diese Beziehungen hatte ich nicht.» Er habe sich über die Jahre aber mit einem Hoteldirektor in Cannes angefreundet. «Wir waren dann zusammen ein bisschen am Strand, als er mich plötzlich mit zwei Tickets für das Festival überraschte. Da wusste ich: Jetzt mache ich das mit dem Heiratsantrag auf dem roten Teppich wirklich.»

Sechs Stunden, bis er einen Smoking hatte

Doch die Tickets waren nur eine von vielen Hürden bis zum Ziel. Weitere folgten: «Der Hoteldirektor sagte mir: ‹Ohne Smoking lassen die dich da nicht rein.› Aber natürlich hatte ich keinen dabei – warum sollte ich mit einem Smoking nach Cannes in die Ferien reisen?» Sechs Stunden habe es gedauert, bis er alles in Cannes auftreiben konnte. Seine Freundin habe natürlich davon nichts merken dürfen.

Es folgte die nächste Prüfung für Kant. «Da standen wir also endlich am Eingang vor dem Teppich und ich musste durch den Metalldetektor. Der gab natürlich wegen des Rings an, den ich dabei hatte.» Auf französisch habe er versucht, der Security klar zu machen, dass seine Freundin davon nichts wissen durfte. «Sie war aber zu nervös, sie hat davon zum Glück nichts mitbekommen.» Schliesslich durften sie passieren.

Angst, von der Security abgeführt zu werden

Schliesslich standen sie auf dem roten Teppich in Cannes, über den am Abend zuvor schon Brad Pitt, Leonardo di Caprio und Quentin Tarantino geschritten wareb. «Ich wusste nicht genau, wo genau ich ihr den Antrag machen sollte. Auf jeden Fall achtete ich darauf, dass die Security weit weg war, damit ich genug Zeit für den Antrag haben würde, bevor sie mich noch verhafteten. Und dann bin ich zum ersten Mal in meinem Leben auf die Knie und fragte Marguerite, ob sie meine Frau werden will. Sie hat zum Glück Ja gesagt.» Sein Fazit: «Ich hatte zweimal Glück. Erstens, weil sie ja sagte und zweitens, dass ich nicht abgeführt wurde.»

Ganzer Kinosaal applaudierte dem Paar

Stattdessen wurde das Paar in Cannes nach dem Antrag dann aber wie Weltstars abgefeiert. «Als wir in den Kinosaal kamen, gab es einen tosenden Applaus. Ich dachte, irgendein Super-Promi sei gerade in den Saal gekommen, realisierte dann aber, dass der Heiratsantrag draussen auf dem Teppich auf Kinoleinwand übertragen worden war und dass der Applaus uns galt.»

«Jetzt wollen alle mit uns Selfies machen»

Danach seien Mitarbeiter der französischen Presseagentur AFP gekommen, um einen Interview-Termin abzumachen. «Sie sagten uns, wir seien der Kick des diesjährigen Festivals, sie wollten ein Video mit uns machen.» Dieses finden Sie oben.

Auch auf der Strasse können sie in Cannes nicht mehr unerkannt flanieren – «alle wollen mit uns Selfies machen. Und eine Russin hat uns einfach so Tickets für einen weiteren Kinobesuch am Festival geschenkt.»

«Ich hätte das nie so planen können»

Man merkt Kant am Telefon an, dass er überglücklich ist: «Ich hätte das nie so planen können, wie das jetzt herausgekommen ist. Dennoch war ich nie nervös, weil ich mich immer auf meine Marguerite fixiert habe, damit es ihr gut geht und sie sich wohl fühlt.»

(mme)