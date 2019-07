Es war eine der grössten Demonstrationen, die die Schweiz je gesehen hat: Der Frauenstreik vom 14. Juni. Hunderttausende nahmen an zahlreichen Demonstrationen im ganzen Land teil.

Auch Lehrerinnen des Schulhauses Maihof in Luzern nahmen am Streik teil. Für die Kinder gabs an diesem Tag ein Sonderprogramm. Dazu hat nun SVP-Grossstadtrat Patrick Zibung einige Fragen.

Plakate aufgehängt

In einem Vorstoss will er von der Stadt etwa wissen, ob es denn «eine unerklärbare Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern» gebe, die eine Teilnahme rechtfertige und ob auch andere Schulhäuser «eine Teilnahme am Streik förderten oder akzeptierten?»

«Mir hat es den Nuggi rausgehauen, als ich an diesem Tag an der Schule vorbeikam und an der Fassade Plakate mit klaren linken Botschaften aufgehängt waren», sagt Zibung. Denn: Gemäss Gesetz über die Volksschulbildung ist die öffentliche Volksschule grundsätzlich politisch neutral. «Das ist ein massiver Verstoss dagegen. Das gehört nicht an eine öffentliche Schule.»

«Unterricht in Minimalbetreuung durchgeführt»

Zudem will Zibung wissen, wie das Sonderprogramm in der Schule an diesem Tag gestaltet wurde. «Es wurden offenbar Filme gezeigt. Wenn die Filme einen politischen Inhalt hatten, dann ist das kritisch.» An einer Sekundarschule beispielsweise sei dies zu verkraften, aber an einer Primarschule habe politische Propaganda gar nichts verloren.

«Wir haben unsere Schülerinnen und Schüler keinesfalls politisch instrumentalisiert», sagt Primarlehrerin Gisela Büsser, die sich im inzwischen aufgelösten Streikkomitee beteiligte. «Wir haben aber den Schülern im Vorfeld auf Wunsch der Schulleitung erklärt, worum es beim Frauenstreik geht.» Dadurch hätten die Kinder auch einen Lerngewinn erhalten.

Betreuungsauftrag erfüllt

«Und wir haben die Schüler und die Eltern über die Betreuung an diesem Tag informiert», sagt Büsser. Mit dem Streik selbst hätten die Kids nichts zu tun gehabt. Und: Bei den Vorbereitungen habe man darauf geachtet, dass keine Gesetze verletzt werden.

Auch die Eltern und die Schulleitung habe man ins Bild gesetzt. «Für die Kinder wurde an diesem Tag normaler Unterricht in Minimalbetreuung durchgeführt», sagt Büsser. Der Betreuungsauftrag sei dabei jederzeit erfüllt worden. Auch sei kein zusätzlicher finanzieller Aufwand entstanden.

(gwa)