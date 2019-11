«Das ist einfach ärgerlich und unverständlich»

Es sind Bilder der Verwüstung, die man derzeit auf der Facebook-Gruppe «Sorgenbriefkasten der Stadt Luzern» sehen muss: Sie zeigen etliche Hinweistafeln sowie Wegweiser, die Vandalen zerstört haben. Zum Teil sieht es aus, als wären die Metallpfosten abgesägt worden.

Auf Facebook ist jener Luzerner, der die Bilder gepostet hat, hässig. Zu seinen Bildern schreibt er bloss: «Säute dommi Sieche.» Solche Leute seien aber leider auf dem Vormarsch, ärgert sich eine weitere Nutzerin. Und jemand hat Mitleid mit allen, welche solche Hinweistafeln in Fronarbeit in ihrer Freizeit aufstellen. Sie vermutet, das hier Betrunkene am Werk waren, «die sich in der Gruppe unheimlich stark fühlen».

«Zum Glück kommt das selten vor»

Tatsächlich ist es so, dass Wegweiser von Wanderwegen von Freiwilligen aufgestellt, kontrolliert und geputzt werden. Laut Michael Roschi, Geschäftsführer des Verbandes Schweizer Wanderwege, sind dafür das ganze Jahr 1500 Personen im ganzen Land im Einsatz. Zum Vandalenakt auf die vielen Schilder und eben auch Wegweiser in Emmen sagt er: «Das ist sehr ärgerlich und unverständlich. Zum Glück kommt das selten vor, und wenn, dann eher in Agglomerationen als in der freien Natur.» Man gehe aber nicht davon aus, dass es sich hier um einen gezielten Akt gegen Wanderwege handle.

(mme)