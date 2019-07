«Der Kaiman bleibt wohl für immer ein Phantom»

Gross war die Aufregung Mitte Juli, als die Kantonspolizei Aargau vermeldete, ein Fischer habe im Hallwilersee einen Kaiman gesichtet. «Glaubhaft hat der erfahrene Fischer

der Kantonspolizei inzwischen geschildert, wie er am 14. Juli etwa um 21.30 Uhr eine etwa anderthalb Meter grosses Reptil

beobachtet habe, das plötzlich an der Wasseroberfläche

erschienen und nach einer schwimmenden Jung-Ente

geschnappt habe», teile die Polizei damals mit. Sie ging davon aus, dass es sich um einen Kaiman handelt, der illegal ausgesetzt wurde. Suchmassnahmen würden geprüft, teilte die Polizei weiter mit.

Vergleich mit Känguru

Inzwischen rechnet Polizeisprecher Bernhard Graser nicht mehr damit, dass der Kaiman jemals wieder auftaucht oder gar gefangen werden könnte, sagte er am Dienstag auf Anfrage. «Er bleibt wohl ein Phantom und wird damit zur Sommerstory des Jahres», sagte Graser, obwohl die Polizei nach wie vor nicht an der Aussage des Fischers zweifle. Man werde aber wohl nie herausfinden, was es mit dem Tier auf sich habe.

Aktiv gesucht würde der Kaiman nicht. «Er richtet ja keinen Schaden an. Das ist, wie wenn ein Känguru hier frei herumlaufen würde; es gehört zwar nicht hierhin, schadet aber auch nicht», so Graser weiter.

Susi und Fred hauten ab

Kängurus in freier Wildbahn gabs in der Schweiz schon. Im Jahr 1999, ebenfalls im Juli übrigens, haute das Zwergkänguru Susi aus Tonis Zoo in Rothenburg LU ab, nachdem dort die Tür zum Gehege aufgebrochen wurde. Es wurde später in der Nähe eines Einkaufszentrums in Emmen LU gesichtet. Und 1996, es war August, hüpfte Känguru Fred durch die Bündner Landschaft.

«Der Hype ist durch. Endlich»

Im Strandbad Beinwil am See gibts weder Känguru noch Kaiman. Letzterer ist dort inzwischen nicht mehr Thema Nummer eins. «Der Hype ist ein bisschen durch. Endlich», sagt Leiter Silvan Suter. Zwar höre man das Wort «Kaiman» wohl schon noch eine längere Weile in der Badi, aber es sei Normalität eingekehrt.

Es könne sein, dass wegen des Kaimans Mitte Juni etwas weniger Badigäste ins Strandbad gekommen seien. Die heissen Sommertage letzte Woche hätten aber wieder ein normales Besucheraufkommen gebracht.

(mme)