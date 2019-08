Das Lehrerteam der Oberstufe Gersau hat am letzten Montag den Schülern eine Verordnung abgegeben, die festhält, welche Kleider im Schulhaus Sunnäfang nicht geduldet werden. Dort ist etwa zu lesen, dass kein zu grosser Ausschnitt erwünscht ist, da nicht zuviel Haut gezeigt werden darf.

Umfrage Was halten Sie von Kleidervorschriften an Schulen? Das finde ich gut.

Schüler sollten anziehen dürfen, was sie wollen.

Zumindest Trainerhosen sollten erlaubt sein. Die sind in Mode.

Am besten fände ich Schuluniformen. Dann sind alle gleich.

Ebenfalls ein No-Go sind durchsichtige Textilien, bauchfreie Oberteile, trainerähnliche Kleider oder Trainerhosen, Hotpants oder Miniröcke. «Der Po darf nicht sichtbar sein!», heisst es weiter. Auch die Schultern müssten verdeckt werden und Gersauer Jungs dürfen keine Tanktops und Mädchen keine Shirts mit Spaghettiträgern anziehen. Verboten sind zudem T-Shirts mit rassistischen, politischen, pornografischen oder menschenverachtenden Motiven.

«Schule greift in freie Persönlichkeitsrechte ein»

Dieses Schreiben bringt den Vater eines betroffenen Schülers auf die Palme: «Als ich den Flyer las, standen mir die Haare zu Berge.» Obwohl er mit vielen Punkten einverstanden sei, gehe es ihm zu weit, dass etwa zu kurze Hosen nicht erlaubt sind. Der Vater findet: «Mit diesen Vorschriften greift die Schule in die freien Persönlichkeitsrechte der Schüler und der Eltern ein und das darf sie nicht.»

Weiter kritisiert der Vater, dass Schüler, die sich nicht an die Ordnung halten, zum Umziehen nach Hause geschickt würden und die fehlende Zeit nachgeholt werden müsse. Den Schülern soll auch mündlich mitgeteilt worden sein, dass es Einträge im Zeugnis geben könne. Diese negativen Einträge könnten Folgen haben, fürchtet der Vater: «Damit wird den Schülern der Sprung ins Berufsleben zumindest erschwert.» Er fordert von der Schule bezüglich der Kleider statt Verbote «lieber gesunden Menschenverstand».

Früher gabs wegen Kleidern Probleme an der Schule

Esther Krummenacher, Schulleiterin der Bezirksschule Gersau sagt: «Mit Bedauern nehmen wir zur Kenntnis, dass seitens dieses Elternteils im Vorfeld keine Kontaktaufnahme mit uns stattgefunden hat. Wir pflegen gemäss unserem Leitbild eine offene, ehrliche und klare Kommunikation.» Ebenfalls sei die Schule auf die Einhaltung der in der Schulordnung klar definierten Dienstwege angewiesen.

«Die Kleiderordnung in der Oberstufe ist ein Produkt aus Problemen, die im Alltag entstanden sind und solche Vorschriften sind heute an den meisten öffentlichen Schulen üblich», so Krummenacher weiter. Sanktionen würden erst ergriffen, wenn das Gespräch zwischen Lehrern und Schülern nicht gefruchtet hätte.

Oberste Lehrerin des Landes verteidigt Gersauer Schule

Auch Dagmar Rösler, Zentralpräsidentin des Dachverbands der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, verteidigt das Vorgehen der Schule: «Es gibt auch in anderen Kantonen klare Regeln, wie sich Schüler zu kleiden haben. Gewisse Vorschriften sind nötig.» Ein Trainingsanzug gehöre zum Beispiel auf den Sportplatz, aber nicht ins Schulzimmer.

«Auch im Beruf wird passende Kleidung erwartet»

Laut Rösler wurden die ersten Vorschriften erstmals vor rund 15 Jahren erlassen, weil die Schüler mit unpassender Kleidung übertrieben hätten. Rösler erklärt den Sinn der Vorschriften: «Damit werden die Schüler auch auf den Start ins Berufsleben vorbereitet. Dort wird das Auftreten in passender Kleidung erwartet.»

Auch würde den Schulen oft vorgeworfen, dass sie zu wenig in Sachen Erziehung tun würden. Wenn die Schule dann etwas gegen Missstände unternimmt,werde dies in manchen Fällen als persönlicher Eingriff taxiert.

Und hier gibts die Kleidervorschriften der Bezirksschule Gersau SZ im Wortlaut zum Nachlesen:

In Zukunft werden wir bei den Kleidern auf folgende Punkte grossen Wert legen:

• Kein zu grosser Ausschnitt! → es darf nicht zu viel Haut gezeigt werden!

• Nichts Durchsichtiges!

• Keine bauchfreien Oberteile!

• Keine Trainerhosen → Trainerähnliche Kleidung!

• Keine Hotpants / Miniröcke → Mädchen

• Keine zu kurzen Hosen → Jungs

• Der Po darf nicht sichtbar sein!

• Keine Tanktops bei Jungs und keine Spaghettiträger bei Mädchen! Die Schultern sind verdeckt!

• Keine T-Shirts mit rassistischen, politischen, pornografischen und menschenverachtenden Motiven!

Wer sich nicht an diese Kleidervorschriften hält, wird von der Lehrperson nach Hause geschickt um sich umzuziehen. Die fehlende Zeit wird nachgeholt!