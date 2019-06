«Das sind keine Männer, sondern kleine Würstli»

Am Pfingtsamstag haben sich 40 Männer einer Guuggenmusik in der S-Bahn von Arth-Goldau nach Küssnacht auf Kosten einer Frau amüsier. Sie haben gepöbelt, geschrien und die Luzernerin scheinbar unabsichtlich an den Beinen berührt. Die 37-Jährige schilderte auf Facebook, was ihr widerfahren ist und erhielt viele Rückmeldungen. Inzwischen wurde der Eintrag entfernt, die Frau war nicht zu erreichen.



Vom selbständigen Psychologen Thomas Spielmann (68) wollten wir wissen, was in diesen Männern vorgehen könnte, die unter dem Einfluss von Alkohol und im Beisein von dutzenden Kollegen eine einzelne Frau im Zug derart belästigen:



Herr Spielmann, was sind das für Männer, die sich so gegenüber einer einzelnen Frau verhalten?

Das sind Männer, die weder Respekt noch Achtung vor Frauen haben. Eigentlich sind das keine Männer, sondern kleine Buben, die sich in der Gruppe besonders stark und machtvoll fühlen. Sie sind zwar alkoholisiert, aber das ist nicht der Grund für ihr Verhalten. Der Alkohol hat nur zusätzlich dabei geholfen, Hemmungen zu verlieren.

Kann es sein, dass die Männer alleine nie so gehandelt hätten?

Ja, das kann sein. Aber es ist für mich unverständlich, dass kein einziger aufgestanden ist und etwas gesagt hat und das zeigt, dass alle im geistigen Alter von 7 bis 9 Jahren steckengeblieben sind. In dem Alter, wo man gesagt hat «Meitligestank macht Buben krank.» Durch die Gruppe entsteht eine Dynamik und sie haben das Gefühl, dass sie der Frau überlegen sind. Diese Werte müssen in ihnen verankert sein, denn sonst wäre es nicht so weit gekommen und irgendeiner hätte etwas gesagt. Denn wäre nur einer «Mann» genug gewesen, dann hätten die anderen Ruhe gegeben und die Gruppendynamik wäre zerbrochen. Aber das scheint hier nicht der Fall gewesen zu sein. Für mich sind das kleine Würstli.

Wie stufen Sie das Verhalten der Frau ein? Hat Sie richtig gehandelt, in dem Sie versucht hat, die 40 Männer zu ignorieren

Das war die einzig richtige Entscheidung. Wie ich aus ihrem Text entnehmen konnte, handelt es sich um eine Frau mit einer mentalen Stärke und viel Selbstbewusstsein. Sie hatte keine Angst, hat den Männern nicht noch mehr Angriffsfläche geboten. Eine Diskussion hätte nichts gebracht und die Männer würden sich bloss bestätigt fühlen. Sie war die Überlegene und das hat die Männer wahrscheinlich gestört. So ist das eben für 7-Jährige, wenn das Mädchen stärker ist.

Sind in Ihnen ähnliche Situationen bekannt?

Ich fahre sehr viel Zug, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Die meisten Männer wären in diesem Fall aufgestanden und hätten sich für die Frau eingesetzt. Hier haben wir es aber mit einer besonderen Spezies zu tun. Das Phänomen der Gruppendynamik ist allerdings nicht selten. Auch umgekehrt kann es vorkommen, aber wir leben halt in einer Welt, in der es öfters Frauen als Männer trifft. Deswegen ist es wichtig, dass Frauen sich dagegen wehren und für ihre Rechte kämpfen.

