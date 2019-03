Nach Jahren ohne Job brachte Plakat Happy End

Clauco Fratini hat vor kurzem seine neue Stelle als Security bei der Tiger Guard GmbH in Luzern angetreten. Jahrelang war er zuvor arbeitslos, hatte hunderte Bewerbungen verschickt, war von Sozialhilfe abhängig. Nun sagt Fratini: «Die neue Stelle ist mein grösstes Geschenk. Ich bin glücklich und nervös, wie ein kleiner Bub auf einer Achterbahn.»



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Die Tiger Guard GmbH wurde auf den 49-Jährigen aufmerksam, weil er im Luzerner Bahnhof mit einem Plakat auf Jobsuche war und persönlich auch noch Flyer verteilte.

«Wir möchten nicht mehr auf ihn verzichten»

Dank dieser Aktion ist Michèle Lichtsteiner, Geschäftsführerin bei Tiger Guard, auf Fratini aufmerksam geworden: «Er hat Mut bewiesen, indem er öffentlich hingestanden ist und gezeigt hat, dass er arbeitslos ist. Er hat mich ausserdem als Mensch interessiert und wie er in diese Situation kam.»

Bisher mache Fratini seine Aufgabe sensationell, als hätte er nie etwas anderes gemacht. «Er ist aufgestellt, kommunikativ und macht seine Arbeit mit Leidenschaft. Sowohl im Team wie auch bei den Kunden ist er beliebt. Wir möchten nicht mehr auf ihn verzichten», sagt Lichtsteiner weiter.

Fratini will Arbeitslosen Mut machen

Die neue Stelle hat Fratinis bisheriges Leben auf den Kopf gestellt. Für seine Zukunft wünscht er sich, vom Sozialamt wegzukommen und gesund zu bleiben. Den Arbeitslosen möchte er Mut machen, die Hoffnung nie aufzugeben und auch neue Wege auf der Suche nach einer Arbeitsstelle einzuschlagen.

Er freut sich: «Nun habe ich eine neue Aufgabe und eine grosse Herausforderung, die ich gerne annehme.» Auf seine neue Aufgaben wird Fratini in internen Kursen ausgebildet, damit er später Aufgaben bis hin als Begleitschützer übernehmen kann.

Dass Fratini eine neue Stelle gefunden hat, ist nicht zuletzt seinem Jobcoach Oreste Wernli von der Neustartcoach GmbH zu verdanken. Seine Aufgabe sei es, Personen, die den Weg zurück in die Arbeitswelt aus eigener Kraft nicht schaffen, bei der Stellensuche aktiv zu unterstützen. Diese Menschen werden von Sozialbehörden, der Invalidenversicherung, oder in seltenen Fällen, auch mal von der Strafvollzugsbehörde an Wernli zur Vermittlung angemeldet.

Dankeschön-Feier am 15. März

Fratini begleitet er seit drei Jahren. Er konnte ihn etwa für eine befristete Stelle von eineinhalb Jahren als Chauffeur beim Luzerner Rollstuhltaxi Lutixi vermitteln. Nun wird er Fratini und seine neuen Arbeitgeber noch bis ans Ende der Probezeit begleiten.

Im Falle von Fratini sah Wernli als letzten Joker nur noch den Weg an die Öffentlichkeit mittels einer Plakataktion im Bahnhof Luzern: «Herr Fratini wurde auf diese Aktion vorbereitet.» Weil sein Schützling aus der ganzen Schweiz positives Echo erhalten habe, will Wernli mit Fratini am 15. März um 15 Uhr allen Mutmachern und Gratulanten ein herzliches Dankeschön sagen und auf den Erfolg anstossen. Diese Aktion wird wieder im Luzerner Bahnhof mit einem Plakat gefeiert werden.

Eingeladen seien alle Personen, die sich für Fratini eingesetzt hatten. «Es soll aber auch als ein gesellschaftspolitisches Signal verstanden werden, welches die Diskussion um Langzeitarbeislosigkeit und ihre Folgen anstossen soll», sagt Wernli weiter.