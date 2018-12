«Dieses Bänkli wurde mit einer Stichsäge zerstört»

Ein Leser-Reporter war gerade am Joggen, als er in der Tribschen Strandbadi in Luzern auf ein mutwillig zerstörtes Bänkli aufmerksam wurde: Zwei der Sitzlatten der neuen Bank wurden durchtrennt.



Betagte schätzten das Bänkli

«Dutzende Bänkli werden mutwillig beschädigt»

«Kein Lausbubenstreich»

Maler und Schreiner helfen

«Das ist ein sauberer Schnitt. Dass kann nicht mit einem Sackmesser gemacht worden sein, hier war ein elektrisches Gerät im Spiel, vermutlich eine Stichsäge», sagt der verärgerte Anwohner. In diesem Gebiet würden gerne ältere Personen spazieren, die das Bänkli als Sitzgelegenheit schätzten. «Wir haben früher zwar auch Streiche gemacht, aber nicht solche.»Bänkli-Vandalen treiben ihr Unwesen in Luzern und Umgebung immer wieder. Verschmierte und verkrazte Bänkli gehören schon zum Alltag, aber sie werden auch oft mit purer Gewalt zerstört. Im Stadtgebiet gibt es 1200 solcher Sitzgelegenheiten aus Holz. Fritz Baechle, stellvertretender Leiter der Stadtgärtnerei, sagt: «Es ist nicht das erste Mal, dass ein Bänkli derart offensichtlich mutwillig beschädigt wird wie hier. Jedes Jahr werden dutzende Bänkli demoliert.» Dies verursache tausende Franken Kosten. Neu, mit Fundament, kostet ein Bänkli 2'500 Franken.Baechles Fazit: «Alle Vandalenakte sind prinzipiell respektlos gegenüber der Bevölkerung. Das sind keine Lausbubenstreiche. Ich weiss auch nicht, was solche Vandalen studieren.»Immerhin erhält die Stadtgärtnerei in Luzern Hilfe der Luzerner Schreiner und Maler, und das nicht nur nach Vandalenakten, sondern auch im regulären Unterhalt der beliebten Bänkli: Die Schreiner liefern neue Holzlatten, die Maler streichen sie neu an – beide Berufsleute jeweils zu Vorzugspreisen.

(mme)