«Aufgrund von Hinweisen und polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass in Gurtnellen Hanf angebaut wird. Am Montag, 12. November 2018, kam es deshalb zu einer Hausdurchsuchung. Dabei konnten knapp zwei Kilogramm Marihuana sichergestellt werden»: So steht es in einer Medienmitteilung, die die Urner Kantonspolizei am 7. Januar verschickte.

«Ich wäre der dümmste Dealer, hätte ich das gehortet»

Nun meldete sich einer der Hanf-Produzenten bei 20 Minuten. Es handelt sich um einen 19-jährigen Urner, der in der Ostschweiz wohnt, arbeitet und studiert. Er betont, dass er kein Dealer sei: «Diese zwei Kilogramm Gras wurden von der Polizei zwar an einem Tag beschlagnahmt, aber sie wurden innerhalb von drei Jahren geerntet. Ich wäre der dümmste Dealer, wenn ich diese Menge so lange im Keller gehortet hätte statt das Gras zu verkaufen.»

«Dieses Gras war nur für den Eigengebrauch für mich und meinen Bruder. Der Anbau war ein Hobby», er klärt er weiter. Auf die Frage, ob er wirklich nie etwas von seinem Cannabis verkauft habe, antwortet der junge Urner: «Nie, null, nix.»

«Habe noch nie besseres Gras geraucht»

Angebaut hätten sie das Gras auf Privatgrund in einem Wald im Kanton Uri. Wer sich nun eine Plantage vorstelle, der irre:«Es waren drei, vier Pflanzen, die in Töpfen wuchsen. Das war also keine Plantage oder so.» Der Ort, wo sie wuchsen, habe «perfekte» Bedingungen geboten. Im letzten Jahr, wo es sehr trocken gewesen sei, habe er besonders viel ernten können: «Das war eine super Qualität, ich habe noch nie besseres Gras geraucht.» Ihm sei es darum gegangen, sauberes Cannabis zu konsumieren, von dem er die Herkunft kenne, und «nicht irgendwelches Zeugs von der Strasse».

«Ein Grossaufgebot wegen zwei, drei Pflanzen?»

Nun hat der 19-Jährige nichts mehr zum Rauchen. Alles wurde von der Staatsanwalt beschlagnahmt. «Ich war bei der Razzia nicht da, weil ich in der Ostschweiz wohne. Für meine Familie war das aber ein Schockmoment, als es um sieben Uhr morgens klingelte und acht Polizisten vor der Tür standen.» Immer noch staunt der Urner über das, was passiert ist: «Ein solches Grossaufgebot der Polizei wegen ein wenig Cannabis? Das verstehe ich nicht.»

«Ich habe nie viel gekifft»

Vorerst hat der 19-Jährige nun keine Lust mehr aufs Kiffen. «Ich will nur eigenes Gras rauchen. Sowieso habe ich nie viel gekifft. Ich bin Musiker, da hat man halt beim Musizieren mal eins geraucht.» Seinen Cannabis-Konsum bezeichnet er als «sehr verantwortungsvoll», gerade auch, wenn er diesen mit dem Alkoholkonsum von Gleichaltrigen vergleiche. Alkohol sei eine viel schlimmere Droge als Cannabis.

Nun hat er sich einen Anwalt genommen, da er und sein Bruder sich wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Staatsanwaltschaft Uri verantworten müssen. «Ich hoffe, das gibt keine grosse Sache, denn Eigenkonsum wird ja nicht so hoch bestraft. Aber Geld wird das sicher kosten.»





