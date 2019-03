«Drei Blitzer auf 1000 Metern sind Abzocke»

Direkt vor der Autobahneinfahrt Luzern-Zentrum am Kasernenplatz steht eine fixe Radaranlage. Bereits nach 300 Metern steht derzeit ein weiterer Blitzer auf der A2 stadtauswärts: Diese zweite Anlage ist semistationär. Am Ende des Tunnel Reussporttunnels steht wieder eine feste Radaranlage. Die ersten zwei Blitzkasten stehen in der 60-er Zone, der dritte am Ende des Tunnels in der 80-er Zone.

Umfrage Was halten Sie davon, dass drei Blitzer so nahe beeinander stehen? Sollten alle gleichzeitig in Betrieb sein, ist das Abzocke.

Das ist doch kein Problem. Wer sich an die Verkehrsregeln hält, hat nichts zu befürchten.

Die semistationäre Anlage ist einem Taxifahrer kürzlich aufgefallen. «Ich fuhr auf die Autobahn in Richtung Emmenbrücke, als ich den semistationären Blitzer entdeckte.» Geblitzt worden sei er nicht. Trotzdem findet der 67-Jährige die Anzahl Blitzer auf der kurzen Distanz von etwa einem Kilometer übertrieben: «Das ist eine absolute Frechheit.»

«So kann man das Geld auch eintreiben»

Weiter sagt der Taxifahrer: «Es ist nur noch reine Abzocke und hat nichts mit Sicherheit zu tun.» Schliesslich handle es sich bei den Standorten der Blitzer um die Autobahn. «Da sind weder Fussgänger noch Velofahrer erlaubt.» Es gehe nur noch darum, dass möglichst viele Fahrer geblitzt werden können. «So kann man das Geld auch eintreiben.»

«Drei so nahe Blitzer sind reine Abzocke»

Sicher zwei Blitzer sollen aktiv sein

Als er wieder nach Luzern zurückfuhr, habe der Taxifahrer sich darauf geachtet, ob die Anlagen auch aktiv sind. «Der fixe Blitzer bei der Einfahrt ist sicherlich aktiv. Und der semistationäre muss ja auch aktiv sein, sonst würde er nicht da stehen.»

Er fahre seit 45 Jahren Taxi, sehe es aber erst zum zweiten Mal, dass Blitzer so nahe beieinander stehen. «Vor einigen Jahren hat es eine ähnliche Situation in Rothenburg gegeben. Da war der zweite Blitzer allerdings nach 24 Stunden wieder weg.»

Auch seine Arbeitskollegen würden sich über die vielen Blitzer ärgern. «Alle finden, dass das nur noch Abzocke ist. Allgemein spriessen die Radarkästen in Luzern wie Pilze.»

Blitzer soll gefährliche Situationen vorbeugen

Die Luzerner Polizei bestätigt, dass ein semistationärer Blitzer in der Geissmattwanne aufgestellt wurde. «Wir haben zwei semistationäre Anlagen. Sie stehen in der Regel für einige Tage am gleichen Standort und werden danach verschoben», sagt Urs Wigger.

Der Grund für den derzeitigen semistationären Blitzer in der Geissmattwanne sei die Verkehrssicherheit. «Es wurde festgestellt, dass in diesem Bereich die signalisierte Geschwindigkeit von 60 km/h teilweise nicht eingehalten wird. So entstehen bei der Autobahneinfahrt von der Geissmattbrücke her immer wieder gefährliche Situationen.» Der Polizeisprecher konnte keine Auskunft darüber geben, ob auch die anderen zwei Radaranlagen dort momentan aktiv seien.

(tst)