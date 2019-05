«Standest du schon mal hinter dem selbstfahrenden Bus am Lichtsignal?», fragt der Verfasser des Stadtnewsletters Ron Orp in Zug. Er hat das miterlebt: «Das Licht sprang schon wieder auf Rot, als der Kerl so richtig ins Rollen kam», heisst es weiter. Ron Orp resümiert: «Er ist bisher eher Verkehrshindernis als Zukunftsversprechen.»

Gesehen hat der Ron-Orp-Autor* den selbstfahrenden Bus auf der Gotthardstrasse, wie er auf Anfrage sagt. Passiert ist es neben dem Einkaufszentrum Metalli, als dieser von dort rechts in die Baarerstrasse abbog, zuvor aber an einer Signalanlage warten musste.

Autofahrer «sicher genervt»

«Ich war mit dem Velo unterwegs, konnte den Bus also rechts überholen. Ich hielt dann an, um zu sehen, wie der selbstfahrenden Bus das Signal passiert», sagt der Autor. Was er gesehen hat, hat ihn irritiert: «Es ging sehr lange, bis er endlich losfuhr, als es grün wurde. Das dauerte deutlich länger als bei einem Auto. Sicher haben sich die Autofahrer hinter diesem Bus genervt.»

Ron Orp verweist darauf, dass der betreffende Fussgängerstreifen, der zwei Einkaufscenter miteinander verbindet und viel befahren ist, sowieso eine spezielle Situation sei, die gerade für ein selbstfahrendes Fahrzeug wohl schwierig zu meistern sei.

«Grundsätzlich eine coole Sache»

Sein Fazit zum selbstfahrenden Bus in Zug: «Der ist noch sehr in den Kinderschuhen. Es ist ein roter Klotz, der dem Verkehr im Weg steht.»

Dennoch ist der Verfasser kein Gegner führerloser ÖV-Fahrzeuge. «Ich bin auch schon damit gefahren, das war ein Erlebnis. Aber das war auf einem Testgelände. Grundsätzlich ist das eine coole Sache.»

Bus seit 2018 unterwegs

Die SBB konnte am Montag noch keine Stellung dazu nehmen. Unterwegs auf ist der autonome Bus seit etwas mehr als einem JahrIm März 2018 fanden die ersten Testfahrten statt. Angekündigt hatten die Verantwortlichen das Projekt im März 2017.

Der Bus bei seiner ersten Fahrt im März 2018. (Video: SW)



Mit dem Projekt will man herausfinden, ob selbstfahrende Busse sinnvoll im Mobilitätsangebot der Stadt Zug eingesetzt werden können. Beteiligt sind neben den SBB auch der Carsharing-Anbieter Mobility, die Zugerland Verkehrsbetriebe, die Stadt Zug und der Technologiecluster Zug.

* Name bekannt

(gwa/mme)