Zug rast auf blockierten Lieferwagen zu

Beinahe-Crash zwischen einem Zug und einem Lieferwagen: Ein Leser-Reporter filmte, wie am Donnerstag ein BLS-Zug mit hoher Geschwindigkeit auf eine Bahnschranke beim Bahnhof Littau LU zuraste, die geschlossen war. Darin blockiert war ein Lieferwagen. Im Video ist zu sehen, wie der Lokführer offenbar abbremsen will, aber er hatte keine Chance. Der Lieferwagen-Fahrer sitzt derweil in seinem Fahrzug.

Ein Anwohner, der den Vorfall am Donnerstag gegen 12.55 Uhr von seinem Arbeitsort aus filmte, sagte, dass «nur wenige Zentimeter gefehlt» hätten, sonst wäre es zum Crash gekommen.

Der Fahrer scheint es laut einem Anwohner gelassen genommen zu haben: Denn er sei «noch nicht mal ausgestiegen», sagte der Leser-Reporter.

«Einmal im Monat passiert das sicher»

Bei dem Zug handelte es sich nach Angaben des Leser-Reporters um einen Schnellzug. Dieser habe abgebremst und sei 20 bis 30 Meter weiter vorne zum Stehen gekommen. «Der Fahrer des Lieferwagens aber fuhr einfach davon.»

Das sei nicht das erste Mal, dass ein Autofahrer zwischen diesen Schranken stecken bleibe. «Einmal im Monat passiert das sicher», sagte der Anwohner. Normalerweise sei es aber so, dass die Fahrer aus ihrem Wagen aussteigen und weglaufen würden.

