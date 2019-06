«Hier wird mehr gebettelt als in London oder Berlin»

Ein 29-jähriger Zürcher* war vergangene Woche in einem Lokal an der Frankenstrasse unweit des Luzerner Bahnhofs zu Gast: «Wir machten es uns auf den Aussenplätzen gemütlich, bestellten ein paar Drinks und führten gute Gespräche.» Diese seien aber immer wieder unterbrochen worden. «Alle paar Minuten kamen Personen zu unserem Tisch und fragten uns nach Geld.»

«Alle paar Minuten wurden wir angebettelt»

Während zweier Stunden seien es mindestens zehn oder zwölf Männer und Frauen gewesen. «Die meisten waren sehr höflich und anständig, aber mit der Zeit war es schon etwas mühsam, wenn man in einem Lokal zu Gast ist und alle paar Minuten angebettelt wird», so der 29-Jährige.

Zudem habe er mit so einer grossen Zahl von Bettelnden nicht gerechnet in der Schweiz. «Zum einen ist es ja eigentlich illegal und zum anderen habe ich ein so häufiges und offensives Betteln in der Schweiz noch nie erlebt – auch nicht in grossen Städten wie New York, London oder Berlin.» Er sei immer wieder mal in Luzern und habe das auch dort noch nie so erlebt oder mitbekommen.

«Betteln ist eine Geschäftstätigkeit»

Christina Rubin kennt viele dieser Personen, die bettelnd in Luzern unterwegs sind. Sie ist Bereichsleiterin bei der Stelle Sicherheit Intervention Prävention SIP der Stadt Luzern. Sie meint: «Gesamthaft gibt es nicht plötzlich mehr Bettler auf den Strassen Luzerns, was mir auch die Polizei bestätigt.» Natürlich aber gäbe es Wellenbewegungen. Denn: «Betteln ist für diese Personen eine Geschäftstätigkeit, sie folgen dabei natürlich marktwirtschaftlichen Prinzipien. Bei schönem Wetter wie aktuell hat es mehr Passanten auf der Strasse; folglich gehen auch die Bettelnden raus.»

Besser Gespräche statt Geld

Rubin selber gibt diesen Personen eher selten Geld, lieber schenke sie ihnen Aufmerksamkeit in Form eines Gesprächs. Das empfiehlt die Expertin auch den Passanten in Luzern. Weiter weist sie darauf hin, dass es wichtig sei, zu hinterfragen, wieso diese Personen überhaupt betteln. «Einerseits haben sie ein Bedürfnis nach Geld, klar. Andererseits ist dies auch eine Möglichkeit, um mit anderen Personen in Kontakt treten zu können.» Passanten, die regelmässig und viel von Bettlern angesprochen werden, empfiehlt sie, man dürfe den Randständigen «auch ein höfliches Nein bekunden oder sie auf die verschiedenen Fachstellen und Hilfsorganisationen in der Stadt hinweisen. Ich frage die Bettler manchmal auch, ob sie Hunger oder Durst haben. Wird die Frage bejaht, nehme ich gerne jemanden direkt mit in die Bäckerei».

Bei Polizeikontrolle ist das Geld weg

Oft fragen die Randständigen mit dem Argument, sie bräuchten dieses für Essen oder für die Notschlafstelle. Laut der Expertin kaufen einige Personen tatsächlich Esswaren oder günstige Übernachtungsmöglichkeiten. Andere verwendeten das Geld jedoch auch zur Beschaffung von Drogen und Alkohol. Rubin: «Und dann gibt es auch Bettler, die das Geld ins Ausland zu ihren Familien schicken.»

In Luzern ist Betteln illegal. Komme die Polizei vorbei, interveniere sie. «Eine Konsequenz ist, das erbettelte Geld abgeben zu müssen.»

(mme)