«Wir holten die Gäste schnell aus dem Wasser»

Der Badetag für die Gäste im Strandbad Lido in Luzern endete am Samstag abrupt. Der Grund dafür war der Sturm. «Als der Sturm losging, war das Strandbad noch geöffnet. Allerdings waren nicht mehr allzu viele Leute da», sagt der Geschäftsleiter des Strandbades, Marcel Wiesler.

«Diesmal kam der Sturm extrem schnell», so Wiesler. «Wir konnten aber alle Gäste schnell aus dem Wasser holen und in Sicherheit bringen.» Die Gäste fanden unter dem Dach und im Restaurant Schutz. Wiesler: «Für uns ist wichtig, dass es keine Personenschäden gab. Alles andere kann man aufräumen und reparieren.»

Hohe Bäume wurden entwurzelt

Das Strandbad bleibt wegen der massiven Sturmschäden bis am Montag geschlossen. «Es sind drei grosse Bäume umgefallen», sagt Wiesler. «Sie waren sicher über zehn Meter hoch. Zwei standen auf der Wiese vor dem Strand, einer direkt am See.» Im ganzen Strandbad liegen Äste und Blätter am Boden.

Auch die grossen Sonnenschirme beim Restaurant wurden durch den Sturm zerstört. «Die Stühle und Tische lagen kreuz und quer herum.» Ein Baum hat unter sich sogar mehrere Tische und Stühle begraben. Wiesler befürchtet, dass einige Badegäste enttäuscht sein werden. «Einige Stammgäste liegen immer unter demselben Baum. Nun stehen diese nicht mehr.»

«So schlimm wie nie zuvor»

Wiesler leitet das Strandbad seit 15 Jahren. «Dieser Sturm war extrem. So etwas habe ich in all diesen Jahren noch nie erlebt.» Es komme allerdings immer wieder vor, dass nach einem Gewitter Äste weggeräumt werden müssten. «Bisher lagen aber nicht massenweise Bäume am Boden.»

Seit Sonntagmorgen seien die Mitarbeiter des Strandbades mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die grossen Bäume können aber erst am Montag von der Stadtgärtnerei Luzern abtransportiert werden. Zusätzlich werde die Stadtgärtnerei die noch stehenden Bäume überprüfen.

Das Strandbad werde die gefallenen Bäume ersetzen. «Wir pflanzen neue kleinere Bäume. Diese brauchen aber wieder einige Jahre, bis sie gross sind.»

