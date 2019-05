«Es krachte und dann donnerte die Lawine los»

«Ich hörte ein lautes Geräusch und dann sah ich, wie eine Lawine den Berg herunterkam und ins Wasser donnerte», erzählt Leser-Reporterin Noomi Aregger. Als sie diesen spektakulären Moment im Video festhielt, befand sie sich auf der anderen Seite des Sees – sie sei in Sicherheit gewesen.

Die Lawine löste sich am Sonntagnachmittag um circa 16 Uhr in Göschenen im Kanton Uri. «Ich habe schon einige Lawinen gesehen, aber noch nie so eine grosse. Das war schon eindrücklich», so Aregger. Bereits am vergangenen Mittwoch donnerte im gleichen Gebiet eine Lawine ins Tal. Schuld dafür ist das Tauwetter.

Der Bund warnt zurzeit am zentralen und östlichen Alpennordhang sowie in Graubünden vor Lawinen. Wegen den wärmeren Temperaturen könnten sich Trocken- und Nasslawinen vermehrt lösen. Nasse Lawinen können laut Lawinenbulletin gross ausfallen.



