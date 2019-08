«Ich schrie, um die Bewohner zu warnen»

Am Montag fuhr Kevin Errante (17) mit seinem Roller auf der Luzernerstrasse in Ebikon. Eine dunkle Rauchsäule aus einem Wohnhaus direkt an der Strasse machte ihn stuztig. Er wendete sofort, stieg ab, alarmierte die Feuerwehr und rannte ins Haus.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Personen im Haus

«Ich klingelte bei allen Wohnungen und öffnete die Türen. Ich schrie, das es brenne, um die Bewohner zu warnen. Dann rannte ich nach oben, dort war eine ältere Frau. Sie versuchte, einen Feuerlöscher zu betätigen», erzählt Errante gegenüber 20 Minuten. Der Löscher habe entweder nicht funktioniert oder die Frau habe ihn nicht bedienen können, so Errante. Das Feuer in der Küche sei bereits sehr gross und nicht mehr zu löschen gewesen. «Ich sagte zu der Frau und ihrem Mann, dass sie jetzt das Haus verlassen müssten.» Zusammen mit dem älteren Paar aus dem oberen Geschoss sei er nach unten gestiegen.

«Auch im Erdgeschoss waren Leute.» Errante erzählt, er habe auch sie aufgefordert, das Haus zu verlassen. Eine weitere Frau habe auf der Strasse mit der Feuerwehr telefoniert. «Das muss gegen 14.40 Uhr gewesen sein.» Wenig später sei die Feuerwehr eingetroffen.

Pfanne auf Herd vergessen

Auch die Brandursache habe er erfahren. Errante: «Die Frau aus dem oberen Stockwerk sagte zu mir, sie habe eine Pfanne mit Öl auf dem Herd vergessen, während sie sich unten im Haus um die Wäsche kümmerte. Als sie nach oben kam, sei das Feuer schon ausgebrochen und nicht mehr zu kontrollieren gewesen.»

Laut einer Mitteilung der Polizei vom Dienstag mussten nach dem Brand drei Personen ärztlich betreut werden, darunter zwei Feuerwehrleute. Sie wurden leicht verletzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Weiter teilt die Luzerner Polizei mit, dass die Gemeinde Ebikon für die Unterbringung der Bewohner sorge. Ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Gebäude konnte verhindert werden. Die Polizei macht keine Angaben zur Brandursache und verweist auf die Untersuchungen der Branddedektive der Polizei. Zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es noch keine Einschätzung.

(nob)