Wintersportler mussten 90 Minuten ausharren

Als sie die lange Schlange vor der Bergstation sah, ahnte sie nichts Gutes. Wie eine Leser-Reporterin schildert, waren am Samstag gegen 15 Uhr mehrere hundert Menschen am Anstehen: «Alle wollten nach Hause». Genau zu diesem Zeitpunkt habe eine Panne den Betrieb lahmgelegt. «Weil wir unser einjähriges Kind nicht in der Kälte warten lassen konnten, sind wir ins nahe gelegene Restaurant an die Wärme gegangen.»

Auch Kleinkinder mussten warten

Nach etwa einer Stunde habe sie sich dann telefonisch bei der Bahn erkundigt, ob diese wieder in Betrieb sei. «Die Frau am Telefon meinte, die Bahn fahre wieder.» In der Folge sei sie mit ihrer Familie zurück zur Bergstation. Dort war aber die Warteschlange noch immer gross. «Wir haben dann das Personal gebeten, uns mit dem Kleinkind zuerst einsteigen zu lassen.» Dieser Bitte seien die Angestellten jedoch nicht nachgekommen, so die Frau. «Es hatte auch andere Familien mit noch jüngeren Babys. Draussen dämmerte es bereits und es herrschten Minustemperaturen.» Nach einer Wartezeit von 90 Minuten sei die Familie dann wieder im Tal gewesen.

Dort habe sie sich beim Büro der Bahn dafür eingesetzt, dass diese ihr den Preis für die Tickets zurückerstatten würde. Die Betreiber der Bahn seien auf diese Forderung nicht eingegangen. «Ich bin einfach erstaunt über die Kommunikation. Dass eine Bahn einmal ausfallen kann, ist mir bewusst, aber von einem Skigebiet das sich mit dem Attribut der Kinderfreundlichkeit schmückt, erwarte ich mehr Empathie», so die Leserin.

Mechanische Sicherung wurde ersetzt

Daniel Dommann, Geschäftsführer der Sportbahnen Melchsee-Frutt, bestätigt gegenüber 20 Minuten die Panne. «Es handelte sich dabei um eine mechanische Sicherung, die ausgetauscht werden musste.» Dieser Vorgang habe einen rund 25-minütigen Stillstand der Bahn verursacht. Ein Sensor habe das System dazu veranlasst, die Bahn abzuschalten. Die Sicherheit der Passagiere sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. «Das technische Personal musste zum entsprechenden Masten ausrücken um eine mechanische Komponente auszutauschen. So entstand dieser zeitliche Aufwand», sagt Dommann.

In den Gondeln hätten sich zu dem Zeitpunkt rund 100 Personen befunden. Über den ganzen Tag verzeichneten die Sportbahnen Melchsee-Frutt über 7500 Besucher. Dommann: «Weil sich der Vorfall gegen Ende des Tages ereignete und die Talabfahrt noch geschlossen ist, entstand ein erheblicher Rückstau.» So konnte die effektive Wartezeit länger betragen als die eigentliche Störung dauerte. Wir haben unsere Gäste dahingehend informiert, sich in den extra geöffneten Räumen oder im Restaurant aufzuhalten. Zudem sei den Wartenden Tee ausgeschenkt worden.

Dommann bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten. Doch im Hinblick auf die grosse Gästezahl sei die Störung geordnet verlaufen: «Bei so grossem Aufkommen, ist es für das Personal nicht möglich, einzelne Personen zu priorisieren.» Lediglich eine negative Rückmeldung sei dazu eingegangen. «Aus solchen Situationen ist es uns aber auch immer möglich, dazuzulernen», so Dommann.

