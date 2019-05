«Handy zeichnet viel mehr Daten auf als der Sensor»

«Es beängstigend, einen Sensor zwischen den Beinen zu haben»: Das sagt ein Mitarbeiter der Hochschule Luzern (HSLU), der kürzlich unter seinem Schreibtisch einen Sensor entdeckt hatte. Er früchtet nun: «Der Verdacht liegt nahe, dass man unsere Präsenzzeiten überwachen will.»

Umfrage Was halten Sie vom Sensor an der HSLU? Ist doch eine gute Sache. Wenn damit nur die Raumbelegung anonym analysiert wird, profitieren die Studenten und Mitarbeiter doch letztlich nur.

Ich würde mich ebenfalls unwohl fühlen, würde ich einen Sensor unter meinem Pult entdecken.

Ich würde mich ebenfalls unwohl fühlen, würde ich einen Sensor unter meinem Pult entdecken.

Die HSLU bestätigt, dass im April 500 Infrarotsensoren montiert wurden. Die Daten dienten nicht der Präsenzkontrolle: «Sie sollen Aufschluss über die Raumbelegung geben. Auf dem Campus Horw herrscht Platzmangel», sagt Viktor Sigrist, Direktor des Departements Technik & Architektur. Er räumt aber ein, dass besser hätte kommuniziert werden sollen.

«Willkommen im Überwachungsstaat»

Nachdem 20 Minuten am Freitag über die Sensoren berichtet hatte, wurde der entsprechende Artikel rege kommentiert. Einige zweifeln daran, ob wirklich nur die Raumnutzung analysiert werde: «Wenn man nur die Raumnutzung analysieren will, warum versteckt man dann das Ding unter dem Schreibtisch?», schrieb jemand. «Willkommen im Überwachungsstaat», kommentierte jemand anders.

Smartphone bereitet viele mehr Sorgen als Sensor

Viele Leser haben indes auch Verständnis für das Vorgehen der HSLU und sehen darin kein Problem: «Die Auslastung zu messen ist eine vorausschauende Massnahme. Der Platz ist jetzt schon knapp», heisst es etwa.

Mehrere Leser posteten Beiträge im Sinne von: «Der Sensor zeichnet ein Bruchteil der Daten anonym auf, die die beunruhigten Mitarbeiter jede Minute mit ihren Smartphones irgendwohin auf der Welt schicken.» Oder: «Was für eine Aufregung. Jeder hat ein Handy und benutzt es rege. Was denkt Ihr, was da alles für Daten gesammelt werden. Und dies in keinster Weise anonym.»

(mme)