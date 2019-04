«Handys im Nacktbereich sind ein absolutes No-Go»

«Seit mehreren Monaten ärgere ich mich jedesmal, wenn ich in Zug den Fitnesspark Eichstätte besuche. Im Wellnessbereich, wo alle nackt sind, werden Handys toleriert», sagt S.F*. Das Verhalten von anderen Gästen und der Geschäftsleitung sorgt bei der Zugerin für Unverständnis. «Wir wissen alle, wie schnell irgendwelche Bilder im Netz landen können. Ich finde es unglaublich, dass der Fitnesspark nichts dagegen tut. Handys im Nacktbereich sind für mich ein absolutes No-Go.»

Umfrage Würden Sie sich an Smartphones im Nacktbereich stören? Ja, das geht gar nicht.

Ich finde es okay, wenn die Leute nur Musik hören oder Zeitung lesen.

Mich stört das überhaupt nicht.

Bei einem Besuch vor einigen Tagen hatte S.F. beobachtet, wie zwei Frauen mit dem Handy im Saunabereich sassen. «Die eine Frau hat sich geweigert, das Handy in der Umkleide zu deponieren.» Reklamationen beim Personal und bei früheren Gelegenheiten beim Geschäftsleiter des Fitnessparks Zug blieben laut F. wirkungslos.

Intimsphäre respektieren

Im ganzen Bereich werde nicht auf ein Handyverbot hingewiesen, obwohl auf der Website klar deklariert wird, dass keine Handys erwünscht sind. So ist unter «Goldene Sauna-Regeln» folgendes zu finden:

1. Die Wellnesszone ist ein Erholungsbereich. Wir bitten Sie, sich hier möglichst ruhig zu verhalten, sich dezent zu unterhalten und die Intimsphäre der anderen Gäste zu respektieren.

2. Handys sind im ganzen Wellnessbereich nicht erlaubt

«Der Hauptgrund für das Handy-Verbot sind aber die im Handy eingebauten Kameras. Wir haben viele sensitive Bereiche wie Umkleide- und Nacktzonen im Fitnesspark», schreibt der Fitnesspark, der zur Migros gehört, zudem auf der Website.

«Wir zeigen uns kulant»

Auf Anfrage bei der Migros Genossenschaft heisst es, dass die Kunden gebeten werden, ihre Mobiltelefone während des Aufenthalts im Fitnesspark auszuschalten. So sei es auch in der Hausordnung festgehalten. Telefongespräche beispielsweise werden nicht toleriert. «Wird das Mobiltelefon jedoch nur in stiller Nutzung verwendet, ohne dass jemand dadurch gestört wird, etwa zum Musikhören mit Kopfhörern oder zum Zeitung Lesen, zeigen wir uns kulant», sagt Mediensprecherin Lisa Savenberg.

F. weicht nun ab und zu auf einen anderen Fitnesspark aus: «Seit einiger Zeit besuche ich den Fitnesspark in Luzern und dort gilt striktes Handyverbot», sagt sie. «Sobald jemand mit einem Handy gesehen wird, kommt das Personal und weist auf die Regeln hin. In Zug wird es einfach ignoriert.»

*Name der Redaktion bekannt.

(mik)